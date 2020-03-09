مدريد تغلق مستشفى ميداني بمركز مؤتمرات بعد تراجع الإصابات بكورونا

أغلقت إسبانيا مستشفى ميداني مترامي الأطراف في مركز للمؤتمرات في العاصمة مدريد اليوم الجمعة، حيث كان قد تم إنشاؤه للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويحمل الإغلاق أهمية رمزية في معركة البلاد التي تضررت بشدة جراء الوباء، وتم اتخاذ هذا القرار في ضوء تراجع حالات الإصابة بشكل سريع.

وتم علاج أكثر من أربعة آلاف شخص في ذلك المستشفى، حيث لم يتوف فيه سوى 17 شخصا. ومن بين الذين تم شفاؤهم امرأة تبلغ من العمر 103 سنوات، وفقا لما أعلنته رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، خلال مراسم إغلاق المستشفى.

وقالت إنها على يقين من أنه لن تكون هناك حاجة مرة أخرى لمثل هذا المستشفى، حتى إذا تفشى الفيروس مرة أخرى في فصل الخريف، لأن نظام الرعاية الصحية في مدريد قد تم إصلاحه وتحديثه.

وقد تم إنشاء المستشفى في مركز "إيفيما" للمؤتمرات، والذي يستخدم عادة لتنظيم معارض الكتاب والمعارض الفنية والأنشطة الثقافية، في مدة قياسية بلغت 48 ساعة، وضم 1350 سريرا، 16 منها كانت مجهزة للعناية المركزة. وفي زيارة ملكية، وصف الملك فيليب السادس المستشفى بأنه مكان للأمل يعبر عن أخلاقيات ومعنويات إسبانيا.

وأصيب أكثر من 215 ألف شخص بالفيروس، وتوفي 24 ألفا و800 شخص بالمرض، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إسبانيا اليوم الجمعة. وكانت مدريد هي المدينة الأكثر تضررا بالبلاد، حيث سجلت أكثر من 60 ألف حالة إصابة.

وتتراجع أعداد الإصابات الآن، وبدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الإغلاق التام، ما سيسمح للمواطنين بالتنزه أو ممارسة الرياضة ابتداء من يوم غد السبت.