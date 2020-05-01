لم يؤثر تفشى فيروس «كورونا» بالسلب على صحة وسلامة المواطنين فحسب، بل امتد التأثير ليشمل الاقتصاد وإنجاز المشروعات، كما زادت الأزمة من معاناة العمال؛ لتضيف أعباء أكبر على الأيدى العاملة فيما يتعلق ببيئة وظروف العمل والأجور.

وفى ظل التغيير الذى صاحب انتشار «كورونا» على بيئة العمل، والسماح للكثير بالعمل من المنازل، ومنح آخرين إجازات سواء كانت مدفوعة الأجر أو بدون راتب، وغيرها من الإجراءات، التقت «الشروق» بعدد من العمال فى المواقع المختلفة، للوقوف على كيفية تسيير عملهم خلال الأزمة الحالية، والتعرف على مطالبهم.

يقول سعيد عبدالنبى، أحد عمال مصنع للملابس بالقاهرة: «إن الأمور كانت تسير بشكل طبيعى حتى شهر مارس الماضى؛ حيث لم يكن هناك أى تغيير فى طبيعة العمل، حتى جاء إعلان الحكومة إجراءات تخفيف عدد العمال فى المصانع وغيرها من أماكن العمل، لتبدأ الأحوال فى (الانقلاب رأسا على عقب).

وأوضح عبدالنبى، أنه فى البداية تعاملت إدارة المصنع مع الأزمة بشكل جيد؛ حيث تم تقسيم العمال إلى مجموعتين، مجموعة بمقر العمل، وتكون الأخرى بالمنزل، وفى اليوم التالى يتم التغيير بين المجموعتين مع وعدنا بعدم المساس بالرواتب، لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا؛ حيث بدأت الإدارة تغير خطة العمل مرة أخرى وألغت التقسيم وطالبت الجميع بالنزول للعمل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع: أن قرار النزول للعمل أصاب الجميع بـ«الرعب» فى كل لحظة نخاف من الإصابة بالفيروس، مستطردا: «للأسف لم يكن أمامنا أى بديل سوى تنفيذ التعليمات وعدم الاعتراض بسبب الأعباء المعيشية والخوف من فقدان الوظيفة».

وطالب بصياغة قانون ملزم لأصحاب الشركات الخاصة والمصانع بتطبيق حد أدنى لرواتب العمال تكون لائقة لمقابلة احتياجاتهم المعيشية، لافتا إلى أن أصحاب الأعمال لا تلتزم بمنح رواتب لائقة، والكثير منهم يستغل حاجة البعض للعمل بالضغط عليهم وتهديدهم وإعطائهم رواتب متدنية.

خميس محمد، عامل بمصنع طوب فى المنوفية، يصف طبيعة العمل فى ظل أزمة كورونا بالمختلفة تماما؛ حيث إنها المرة الأولى التى يتعرض فيها العمال لمثل تلك الظروف، قائلا: «بننزل الشغل لعدم وجود إجازات، وبنحاول ناخد بالنا على قد ما نقدر. وربنا يسترها معانا».

وأضاف خميس أن ما تشهده أماكن العمل حاليا من تسريح للعديد من العمال وقطع أرزاقهم لابد أن يجعل المسئولين يعيدون النظر فى حال العمال، قائلا: «طالما طالبنا بتحقيق الاستقرار فى أماكن العمل، وضمان حقوقنا واحترام قيمة العامل.. العامل هو سند الدولة وقت الأزمات». وتابع: «الوحيد اللى حس فعلا بينا وأخد خطوة إيجابية تجاه العمال كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقريبا إحنا أول ناس فكر فيها فى ظل الأزمة دى وقرر لنا منحة العمالة غير المنتظمة علشان يعوضنا شوية عن اللى بنخسره».