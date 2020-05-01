سلوفاكيا: تسهيل قيود السفر على موظفي الرعاية الصحية

أعلنت سلطات الصحة في سلوفاكيا تخفيف أوقات التنقل الخاصة بموظفي الرعاية عبر حدود البلاد، بين منازلهم وأماكن العمل بدءا من اليوم الجمعة نظرا لأنه لم يعد يتحتم عليهم الخضوع للحجر جراء جائحة فيروس كورونا.

ويتحتم على الآلاف من موظفي الرعاية الصحية المعينين لدى مؤسسات في جمهورية التشيك والنمسا المجاورتين الخضوع حتى الآن لفترة حجر 14 يوما في مؤسسات حكومية بعد العودة إلى سلوفاكيا مجددا.

وكان الأكثر تضررا من هؤلاء الذين كانوا يعملون 14 يوما ثم يدخلون الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل العودة للعمل.

وقالت سلطات الصحة الحكومية إنه في حال جاءت نتيجة اختبارات هؤلاء العاملين سلبية لفيروس كورونا في الـ96 ساعة الأخيرة، فقد يعودون إلى منازلهم.

وجرى تخفيف القيود عقب تظاهرات من جانب منظمات ووكالات التمريض التي قالت إن الموظفين غالبا ما يمكثون لفترات أطول في أماكن عملهم بسبب متطلبات الحجر.

ولا يسري تخفيف القيود سوى على الموظفين العاملين في أجزاء معينة من النمسا وجمهورية التشيك ولايزال يجب على هؤلاء في غرب النمسا وألمانيا الخضوع لحجر لمدة أسبوعين.