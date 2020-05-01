الأهلي : ملتزمون بسداد كافة عقود ومرتبات اللاعبين

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالأهلي، أن النادي ملتزم بكافة عقود ومرتبات اللاعبين.. رغم توقف النشاط الرياضي فى مصر بسبب أزمة فيروس كورونا

وأضاف مرجان في تصريحات تليفزيونية أن شعار مجلس الأهلي هو "عائلة النادي"، موضحا أن النادي لديه دور مجتمعي وهو الحفاظ على كل من ينتمي لعائلة النادي.

كان مجلس إدارة المادي الأهلي قد قرر عدم المساس بمرتبات الموظفين والعاملين بالنادي وكذلك عقود اللاعبين والأجهزة الفنية

وأشار المدير التنفيذي للأهلي: "نعمل على التحول الرقمي، فهو مشروعنا منذ أكثر من سنة، والذي يساعدنا في توفير السيولة".

وأكمل: "عقدنا 3 اجتماعات لتوفير السيولة المالية عن طريق أفكار مبتكرة".

وعن عودة الأعضاء للنادي مرة أخرى، قال المدير التنفيذي للأهلي: "لا نريد الاستعجال، ولكننا جاهزون في حالة وجود قرار باستقبال الأعضاء في أي وقت، نقوم بتطهير النادي بشكل دوري عن طريق شركات متخصصة".