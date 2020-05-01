قيادات عمالية: أزمة كورونا ترسم خارطة طريق جديدة بمنظومة العمل

وهب الله: الأزمة أظهرت معادن العمال وبعض القطاعات ستغير مسارها.. والجمل: تنظيم حقيقى وجذرى للعمالة غير المنتظمة

البدوى: الأزمة أثبتت أن شركات قطاع الأعمال العام هى السند الحقيقى للدولة.. شعبان خليفة: مصر ستتحول إلى سوق عمل صناعية من الدرجة الأولى



تصدر مطلب إقرار قانون العمل الجديد والخروج بتشريعات تنصف العمال فى علاقتهم بأصحاب المال وحصر العمالة غير المنتظمة، اهتمام القيادات العمالية فى النقابات الخدمية المختلفة، إذ توقع كثيرون أن ترسم أزمة كورونا ملامح جديدة لمنظومة العمل فى مصر، يستطيع العامل من خلالها الحصول على حقوقه.

«الشروق» التقت عددا من القيادات العمالية باتحاد عمال مصر، للتعرف على رؤيتهم لمنظومة العمل ما بعد أزمة «كورونا»، وأهم المشكلات التى يطمحون فى حلها بالتزامن مع عيد العمال.

وقال عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، محمد وهب الله، إن أزمة كورونا أظهرت المعدن الأصيل لعمال مصر، فالجميع يعمل على قدم وساق لتفادى الأضرار التى أحدثتها تداعيات أزمة فيروس كورونا، بل وغيرت عدد من القطاعات من مسار إنتاجها لتوفير احتياجات الدولة، ومنها قطاع الغزل والنسيج الذى عمل على صناعة الكمامات لسد الاحتياجات فى ظل الأزمة الراهنة.

وأضاف وهب الله لـ«الشروق»، أن الرؤى والأفكار الخاصة بمنظومة العمل ستختلف تماما عقب انتهاء أزمة كورونا، من حيث تقدير العامل وقميته، وأهمية شركات قطاع الأعمال العام، والتراجع عن فكرة تصفيتها أو بيعها، بالإضافة إلى الاهتمام بصورة أكثر بالعمالة غير المنتظمة وآلية وضعهم ضمن منظومة تأمينية متكاملة، مستطردا: «ربما نتفق أيضا بعد انتهاء الأزمة كعمال مصر على زياة ساعات العمل بعد أزمة كورونا لدعم الدولة وتعويض الخسارة الاقتصادية».

وأشار إلى أن العديد من التغيرات التى ستحدث فى سوق العمل سترتبط ارتباطا وثيقا بقانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن الدولة فى أمس الحاجة للقانون الجديد لما يحققه من توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، منوها بأن القانون ليس به أى تعديلات تسببت فى تأخير صدوره، وأن ما يشاع حول ذلك ليس له أساس من الصحة، موضحا: «القانون وافق عليه ممثلو رجال الأعمال وأصحاب العمل والحكومة واتحاد العمل ولجنة القوى العاملة وأرسل إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد ميعاد لمناقشته فى الجلسة العامة ومن ثم إقراره وهو ما نتمنتاه قريبا».

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، عبدالمنعم الجمل، إن أهم ما يجب تغييره ووضعه على قائمة أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى تنظيم آلية حصر العمالة غير المنتظمة، والتى ظهرت فى سوق العمل بصورة كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجمل لـ«الشروق»، أن قطاع البناء والتشييد من القطاعات التى تعانى من آلية حصر العمالة المزاولة للمهن التابعة لها، فيتبعه نحو 129 صناعة أخرى، كما أن أغلب العاملين بهذه المهن تكون مهنهم غير مدرجة فى بطاقات هويتهم، وليس لديهم ترخيص لمزاولة الحرفة، وهو ما يحدث مشكلات كبيرة فى أوقاف الأزمات كالتى نعاصرها حاليا.

وأوضح أن تحقيق الأمر يتطلب تكثيف حملات التوعية للعمال للتسجيل ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة، ويتم خضوعهم لمظلة تأمينية خاصة مع قانون التأمينات الجديد، وهو ما يساعد الدولة فى توفير قاعدة بيانات لهؤلاء العمال، منوها بأنه حتى الآن لا يوجد حصر دقيق للعمالة غير المنتظمة، وهو ما نتمنى تحقيقة وسنطرحه بقوة خلال الفترة المقبلة فى نقاشاتنا.

وشدد الجمل على ضرورة تفعيل شرط الحصول على رخصة مزاولة المهنة، والتى توجد بالفعل فى قانون العمل، وهو ما سيساعد بصورة أساسى فى حصر العمالة غير المنتظمة، وتوافر البيانات اللازمة لدى الدولة حول هؤلاء العمال.

وفى سياق متصل، قال الكيميائى عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات باتحاد العمال، إن محنة كورونا كشفت عن جوانب إيجابية كبيرة وعظمت من أهمية شركات قطاع الأعمال العام والمصانع الوطنية والإنتاج المحلى التى ساهمت فى سد احتياجات الدولة فى أوقات الأزمات، كما كشفت عن مدى احتياجنا للتشريعات العمالية، والتى على رأسها مشروع قانون العمل الجديد، حتى يضمن الاستقرار والأمان الوظيفى للعامل، بعدما حدث فى بعض الشركات من عدم تقدير للظروف التى تمر بها الدولة، وتخليهم عن العمالة فى هذا التوقيت الصعب، فلابد من سرعة إصدار قانون العمل حتى يكون صارما فى مثل هذه النزاعات ويضمن حقوق العمال ومكتسباتهم.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين فى الصحافة والإعلام مجدى البدوى، إن من أهم المشكلات التى تواجهنا ويجب وضعها ضمن خطة التغييرات خلال الفترة المقبلة، هى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فرغم تخصيص نحو 200 مليار جنيه لهذا القطاع، فإنه مازال يحتاج إلى جهد كبير وإزلة جميع المعوقات أمامه، لكى يؤدى دوره المطلوب فى تطوير الاقتصاد وسد نسب البطالة الموجودة.

وأضاف البدوى لـ«الشروق»، أن الدولة فى أمس الحاجة أيضا لصدور قانون العمل الجديد وأن يكون متوافقا عليه من الجميع، حيث إنه فى حالة عدم صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالى سيكون بمثابة خسارة كبيرة للدولة، قائلا: «إذا كنا جادين أن القطاع الخاص سيكون له دور فى التنمية ومع قلة العمالة بشركات قطاع الأعمال والتى أصبحت تحتويع على 210 آلاف عامل فقط، فلابد من الإسراع فى خروج قانون عمل يوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل».

وطالب البدوى بإعادة النظر فى الربط بين منظومة التدريب والتعليم وسوق العمل، مشيرا إلى أن هناك العديد من مخرجات التعليم التى لا تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما أنه للأسف الشديد يوجد لدى كل وزارة مراكز تدريب متنوعة ولكن جميعها تعمل منفردة بدون أى تناغمم وبالتالى لا تحقق المطوب، منوها بأن الحل يكمن فى تواجد منظومة واحد مسئولة عن التدريب فى الدولة، بحيت تكون جميع مصروفاتها منظمة وممنهجة لتخريج عمالة تناديهم أسواق العمل الجديدة، وهو مانرجو تحقيقه خال الفترة المقبلة وربما يأخذ اهتمام أكثر من الدولة.

من جانبه قال المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، إن أهم ما يجب تغييره فى منظومة العمل سواء خلال الأزمة الحالية أو حتى بعد إنتهاءها، هو وضع السلامة والصحة المهنية للعمال على قائمة أولويات الدولة، وتوفير مناخ وبية عمل مناسبة للعمال وأن تكون هناك إجراءات احترازية دائمة بمواقع العمل.

وأضاف الفقى لـ«الشروق»، أنه من بين المطالب والرؤى لمنظومة العمل خلال الفترة المقبلة، يأتى على رأسها الاهتمام بشركات القطاع العام ووضع مخطط واضح لتطويرها وعلى رأسهم شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن القيادات العمالية ستتمسك بمطالبها بعدم المساس بأى من شركات القطاع العام، وأن التطوير هو الحل وليس البيع أو التصفية، فمحاولة تصفية أى من هذه الشركات هو جريمة فى حق الوطن.

وفى سياق متصل، قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، إنه من المتوقع أن تتغير خارطة سوق العمل فى العالم والمنطقة وخاصة سوق العمل فى مصر وتحويلها إلى سوق عمل صناعية من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتعش سوق العمل المصرية بعد أزمة كورونا وذلك نتيجة لتوقعات الخبراء بتنامى الاقتصاد المصرى والتغيير المتوقع فى الموازين الاقتصادية العالمية المتوقعة فى بعض دول العالم.

وطالب خليفة مسئولى الدولة بإعادة حساباتها بالنسبة للقطاع العام والخاص، وكذلك العمل بفكرة القائمة السوداء للشركات التى لم تلتزم بالقرارات التى أصدرتها الدولة والتعامل بشكل سيئ مع العمال فى ظل الأزمة، وذلك بعد ورود نحو 7 آلاف شكوى من العمال إلى بوابه الشكاوى الإلكترونية لوزارة القوى العاملة من تسريح العمالة وتخفيض الأجور إلى آخره.