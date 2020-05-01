إصابة أكثر من 20 شخصا جراء سقوط شظايا في حمص السورية

أصيب أكثر من 20 شخصاً جراء انفجار مستودع ذخيرة في مدينة حمص وسط سوريا، صباح اليوم الجمعة.

وقال مدير صحة حمص حسان الجندي في تصريح لوكالة الأنباء السورية / سانا، إن "10 إصابات وصلت إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم".

وذكر سكان في مدينة حمص أن "أكثر من 20 شخصاً أصيبوا بجروح أغلبها طفيفة جراء تساقط شظايا على أحياء جنوب حمص القريبة من معسكري ابن الهيثم وهي وادي الذهب وكرم اللوز وكرم الزيتون وأن أضرار مادية كبيرة طالت عشرات المنازل أغلبها تحطم الزجاج وإصابة عدة سيارات بتلك الشظايا".

وكان محافظ حمص، طلال البرازي، أعلن وقوع اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المحافظ أنه لم تعرف طبيعة الاعتداء الذي أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارة.