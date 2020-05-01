تقرير: الكشف عن ملابسات الهجوم على السفارة الألمانية في كابول مهدد بالفشل

تخشى الحكومة الألمانية إطلاق سراح أحد الضالعين المحتملين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الألمانية في كابول في مايو عام 2017.

فقد ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها المقرر صدوره، غدا السبت، أن الرجل على قائمة تضم 15 قياديا في حركة طالبان من المنتظر إطلاق سراحهم من السجن في إطار اتفاقية سلام بين الحركة والولايات المتحدة.

وأكد مجلس الأمن القومي الأفغاني أن الرجل على قائمة القياديين الذين تطالب طالبان بالإفراج عنهم.

وأشار المجلس في المقابل إلى أنه لم يتم المصادقة على إطلاق السراح حتى الآن.

وجاء في تقرير المجلة أنه بسبب عدم حصول الادعاء العام الألماني من السلطات الأفغانية على أي أدلة تكفي للاشتباه في ارتكاب الرجل الجريمة، أغلق الادعاء العام التحقيق في القضية.

وطالب المحققون الألمان أكثر من مرة من السلطات الأفغانية الحصول على معلومات عن هذا الرجل، بعدما أعلنت الاستخبارات الأفغانية القبض عليه ربيع عام 2019.

وعلى الرغم من طلب وزارة الخارجية الألمانية أيضا بعد ذلك المساعدة من السلطات الأفغانية في إجراءات التحقيق الألمانية، لم تقدم الاستخبارات الأفغانية أي تفاصيل أو أدلة عن الاشتباه ضد المعتقل، وبسبب الوضع الأمني الهش، لم يجر مكتب الشرطة الجنائية الألماني الاتحادي تحقيقاته في أفغانستان.

يُذكر أنه تم تفجير شاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي شديد التأمين في كابول في مايو عام 2017، وتسبب الانفجار في أضرار بالغة بمبنى السفارة الألمانية، وأسفر عن مقتل مئة حارس أفغاني ومدني على الأقل، ولم يصب أحد من موظفي السفارة، وأمرت وزارة الخارجية الألمانية ببناء مباني محمية على نحو خاص في أرض السفارة.