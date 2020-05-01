العراق: متوسط صادرات النفط الخام 3 ملايين و438 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي

أعلن متحدث عراقي، اليوم الجمعة، أن متوسط صادرات بلاده من النفط الخام بلغ 3 ملايين و438 ألف برميل يوميا خلال أبريل 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في بيان صحفي وزع اليوم إن "المعدل اليومي الكلي لصادرات العراق النفطية لشهر أبريل الماضي بلغ 3 ملايين و438 الف برميل يوميا، موزعة بواقع 3ملايين و351 من الموانئ جنوبي العراق و76 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي و11الف برميل يوميا إلى الأردن".

وأضاف جهاد أن الإيرادات المالية المتحققة للشهر الماضي من مبيعات النفط الخام تجاوزت مليار و423مليون دولار، حيث كان معدل سعر بيع برميل النفط الخام العراقي تجاوز 13دولارا للبرميل الواحد.