جامعة الإسكندرية تؤكد ضرورة الاستمرار في تفعيل منظومة التدريب عن بعد

أكد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، ضرورة الاستمرار فى تفعيل منظومة التدريب عن بعد بإستخدام المنصات الألكترونية بالمراكز التدريبية بالجامعة مع أهمية أن يقدم الوكلاء تصورا مبدئيا لتلك الألية فى الفترة المقبلة.



واستعرض المجلس - في اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الخميس - استعدادات الجامعة للتقدم لجائزة التميز الحكومى فى دورتها الثانية والتى تطرح هذا العام عدة جوائز مثل جائزة الإبتكار والإبداع المؤسسي وجائزة المؤسسة المتميزة وجائزة القيادات المتميزة وكذلك جوائز التميز الفردى للإداريين مثل جائزة أفضل موظف حكومى وأفضل فريق عمل.



وقدم الشكر لفرق البصمة البيئية بالجامعة على ما تم عمله فى الفترة السابقة مع التأكيد على ضرورة البدء فى وضع خطة للعام المقبل يكون هدفها تحسين الأداء تجاه البيئة عن العام المنصرف.



واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية السياحة والفنادق والخاص بـ"متاحف الجامعة" حيث قدمت الدكتورة هبة سعيد عرضاً يوضح المتاحف الموجودة فى رحاب الجامعة مثل متاحف كليات الأداب والتربية والعلوم والطب والفنون الجميلة ومطبعة الجامعة وما تحتويه من أثار ومقتنيات لا تقدر بثمن مع تقديم تصور عن كيفية المحافظة عليها وتطوير وسائل عرضها وتسويقها بالصورة اللائقة.



كما وافق المجلس على دعم الجامعة بعدد 300 شجرة مقدمة من وزارة الدولة لشئون البيئة وذلك تفعيلاً لمبادرة "اتحضر للأخضر" بمشاركة جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.