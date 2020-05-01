حمدي الميرغني عن بيومي فؤاد: مربيني فنيا

علق حمدي الميرغني على صورة الفنان بيومي فؤاد، عند عرض صورة الآخر عليه خلال المرحلة الثالثة من «كرسي الحقيقة»، قائلًا: «حبيبي وأخويا.. ويعتبر مربيني فنيًا».

وعندما عُرضت عليه صورة رامز جلال، قال: «رامز مجنون»، ليفاجئه الآخر ويظهر أمامه بعد اختراقه صورته.

وحل الفنان حمدي الميرغني، ضيفًا على الحلقة الثامنة من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الجمعة.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.