عزل مربع سكني بقرية باجا في سوهاج 14 لزيادة أعداد مصابي كورونا

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أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور هاني جميعة، عزل مربع سكني بقرية باجا بمحافظة سوهاج؛ بعد زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالقرية.

والمربع السكني يشمل 5 حارات و19 منزلًا، وتم التنسيق بين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومدير الأمن اللواء حسن محمود ومدير التضامن الاجتماعي الدكتور محمد عبد السلام وتم فرض الحراسة على المربع لمدة 14 يومًا لتوفير الأغذية.

ولفت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية، بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأوضح أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.