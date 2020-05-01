 إغلاق عيادة ترددت عليها أول مصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء - بوابة الشروق
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إغلاق عيادة ترددت عليها أول مصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 4:51 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 4:51 ص

أغلقت إدارة بئر العبد الصحية عيادة خاصة ترددت عليها سيدة مسنة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان الإدارة الصحية ان الجهات المعنية قامت بناء على مطالبة رئيس مجلس مدينة بئر العبد محسن سالم والدكتور على محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعمل على غلق المنشأة الطبية المترددة عليها الحالة خلال الفترة الماضية، وتم بالفعل العمل على تشميعها لمده 14 يوما ورش وتطهير منزل الإقامة ومنزل الابنة المترددة عليهاخلال الفترة الماضية
وجار العمل لتطهير الأماكن المترددة عليها وفرض تعليمات الحظر على المخالطين المباشرين وغير المباشرين.
وأهابت مديرية الصحة بشمال سيناء بالجميع عدم تداول أى معلومات إلا من خلال مصدر موثوق.
وذكرت أن الحالة لم يثبت لها أى تاريخ سفر خلال 28 يوما الماضية.


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