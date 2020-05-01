المتحدثة باسم البيت الأبيض تتعهد للصحفيين بعدم الكذب

تعهدت كايلي ماكناني، في أول مؤتمر صحفي لها بصفتها المتحدثة الجديدة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة بإعلان الحقيقة.

وقالت ماكناني للصحفيين في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض "لن أكذب عليكم أبدا... أتعهد لكم بذلك."

واتسمت علاقة الإدارة الحالية بالتوتر بشكل خاص مع وسائل الإعلام. وأحصت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب نفسه قدم 18000 "ادعاء كاذب أو مضلل" كرئيس.

وكان هذا هو أول مؤتمر صحفي تعقده سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض منذ النصف الأول من عام 2019. ولم تعقد المتحدثة السابقة، ستيفاني جريشام، أي مؤتمر صحفي.