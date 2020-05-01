نقيب الأشراف: عمال مصر يجسدون أسمى معاني التفاني والإخلاص للوطن

هنأ نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، عمال مصر في عيدهم، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكداً أنه في الوقت الذي كانت فيه جائحة كورونا المستجد تحديات أمام البشرية، لم يتخاذلوا ولم يتقاعسوا عن القيام برسالتهم التي لأجلها خلق الله البشر.

وقال الشريف، في رسالته للعمال في عيدهم، إنكم تجسدون أسمى معاني الإخلاص والتفاني في دعم عجلة التقدم والأزدهار لرفعة وطنكم ودعم خطته التنموية ووضعتموه في المكانة التي نأملها جميعاً ونعول عليكم الكثير والكثير فيما هو آت، مشيراً إلى أن ما يقوم به عمال مصر لا يقل عما يسطره رجال القوات المسلحة المصرية في ميادين الحرب ضد الإرهاب الأسود أو الشرطة في سبيل تحقيق ضمانة الأمن ونشر الاستقرار أو ما يقدم جيش مصر الأبيض من أطباء وطاقم المعاونين في مكافحة الوباء اللعين الذي يهدد حياتنا، فهم سواعد بناء الحاضر والأزدهار في المستقبل وجيش التعمير الذي لا يهاب الصعاب أو المخاطر.

وبشر الشريف، في البيان الذي أصدره اليوم، العمال بما ينتظرهم من عظيم الأجر عند الله عزوجل الذي لن يضيع مجهودهم، مستشهدا بقول الله تعالى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، مشيداً في الوقت ذاته بما تشهده مصر من إنجازات تنموية تجعلنا على يقين بأن مصر تسطر حضارة معمارية جديدة نفخر بها كما نفخر بما تركه أجدادنا من حضارة لم تتوقف يوماً عن الإبهار، وقد أحييتم فينا الأمل من جديد بأننا قادرون على صنع حضارة لا تتوقف أمام أعتى الأزمات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وشعبها، ويوفق كافة مؤسساتها وعمالها إلى ما فيه النجاة والرخاء والتقدم لرفعة راية مصرعالية.