محترفو التزلج في النمسا يعودون للتدريبات الجماعية بعد تخفيف قيود الإغلاق العام

أعلن الاتحاد النمساوي للتزلج اليوم الجمعة أن محترفي التزلج سيعودون إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد التخفيف الجزئي للقيود المفروضة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الاتحاد النمساوي أن أول لاعبين من فئة الرجال سيبدأون التدريب على نهر سولدن الجليدي، ثم تبدأ بعدها تدريبات السيدات.

وسيكون على الرياضيين ممارسة التدريب في مجموعات صغيرة العدد، مع تجنب التواصل مع أطراف ثالثة، كما سيتم إجراء فحص كورونا للاعبين قبل توجههم إلى معسكر التدريب، وكذلك قبل مغادرتهم له بعد ثمانية أيام على الأقل.

وقال توني جيجر المدير الرياضي في الاتحاد النمساوي :"إن الهدف هو أن نكون دائما أكثر حذرا قليلا."

وخففت النمسا قيود الإغلاق الصارمة للغاية، اعتبارا من اليوم الجمعة، مع فتح جميع المتاجر ومقدمي الخدمات الآخرى، كما خففت القيود الخاصة بالرياضة بينما يظل استخدام الأقنعة الواقية إلزاميا في المتاجر ووسائل النقل العام.

وتسببت أزمة انتشار فيروس كورونا، في نهاية مبكرة للموسم في أوائل مارس الماضي، حيث تم إلغاء العديد من المنافسات من بينها التي كانت مقررة في كورتينا دامبيتزو ضمن منافسات كأس العالم.