دار الشروق نطرح طبعة جديدة من «قشتمر» نجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق الطبعة السادسة من رواية «قشتمر» للأديب نجيب محفوظ.

و«قشتمر» رواية تحكي قصة رجال خمسة جمعت بينهم وشائج الصداقة منذ عهد الطفولة. عاشوا حياتهم كلها في العباسية في مصر. تجمع الشلة نماذج مختلفة من الشخصيات، فصادق صفوان شاب متدين خلوق ومهذب، حماده الحلواني شاب من أسرة غنية متقلب المزاج ويحب القراءة، طاهر عبيد الارملاوي ابن لاسرة موسرة أيضا وكان شاعرا ناجحا وذو ملامح شعبية، اما إسماعيل قدري فقد كان شابا مجتهدا في دراسته لكن الفقر وموت أبيه يقسرانه على دراسة الحقوق رغم رغبته في دراسة شيء آخر.

ويعود تسمية الرواية بـ"قشتمر" إلى مقهى قشتمر الصغير الذي اعتاد الرفاق على الاجتماع فيه عمرا مديدا وتنتهي أحداث الرواية نفسها داخل ذلك المقهى.