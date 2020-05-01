 دار الشروق نطرح طبعة جديدة من «قشتمر» نجيب محفوظ - بوابة الشروق
الجمعة 1 مايو 2020 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

دار الشروق نطرح طبعة جديدة من «قشتمر» نجيب محفوظ

شيماء شناوي
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 9:32 م

أصدرت دار الشروق الطبعة السادسة من رواية «قشتمر» للأديب نجيب محفوظ.

و«قشتمر» رواية تحكي قصة رجال خمسة جمعت بينهم وشائج الصداقة منذ عهد الطفولة. عاشوا حياتهم كلها في العباسية في مصر. تجمع الشلة نماذج مختلفة من الشخصيات، فصادق صفوان شاب متدين خلوق ومهذب، حماده الحلواني شاب من أسرة غنية متقلب المزاج ويحب القراءة، طاهر عبيد الارملاوي ابن لاسرة موسرة أيضا وكان شاعرا ناجحا وذو ملامح شعبية، اما إسماعيل قدري فقد كان شابا مجتهدا في دراسته لكن الفقر وموت أبيه يقسرانه على دراسة الحقوق رغم رغبته في دراسة شيء آخر.
ويعود تسمية الرواية بـ"قشتمر" إلى مقهى قشتمر الصغير الذي اعتاد الرفاق على الاجتماع فيه عمرا مديدا وتنتهي أحداث الرواية نفسها داخل ذلك المقهى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك