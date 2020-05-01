تايوان: رفع القيود بصورة مشروطة على زيارة دور الرعاية ومظاهرة بمناسبة عيد العمال

أعلنت تايوان اليوم الجمعة، رفع القيود بشكل مشروط عن زيارة دور الرعاية، في ظل عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لليوم السادس على التوالي.

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه العمال من مختلف أنحاء الجزيرة بظروف عمل أفضل ومزيد من الأمان الاقتصادي في خضم الجائحة، وذلك خلال مظاهرة عيد العمال، اليوم في العاصمة تايبيه.

وتم منع الزيارة عن المستشفيات ودور الرعاية من أجل حماية أفضل للعاملين والأشخاص المعرضين بسهولة للإصابة بالفيروس منذ الثاني أبريل.

وقال وزير الصحة تشين شيه-تشونج وهو أيضا رئيس مركز قيادة مكافحة الأوبئة، إنه جرى رفع القيود على دور الرعاية، بشكل مشروط، قبل عيد الأم الذي يحل في تايوان في العاشر من مايو.

وقال تشين في مؤتمر صحفي: "غير أن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة مازالوا ممنوعين من دخول أي دار رعاية".

وأصدر مركز قيادة مكافحة الأوبئة إرشادات لدور الرعاية بشأن إدارة الزيارات التي سوف تكون بالحجز المسبق. ويجب على الزوار ارتداء الكمامات خلال الزيارات التي سوف تجرى في أماكن عامة. ولن يتم السماح للمقيمين سوى باستقبال ثلاثة زائرين.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم السماح سوى لزوار المقيمين المعاقين بدنيا بدخول الغرف.

واحتشد حوالي مئة من ممثلي النقابات العمالية في تجمع خارجي جرى بثه مباشرة عبر الإنترنت لتوحيد العمال عبر الدولة الجزيرة.

وجرى خفض حجم المشاركة في المظاهرة التي جري تنظيمها في ساحة أمام مكتب رئيسة البلاد تساي إنج-وين، بشكل كبير وسط جائحة فيروس كورونا مقارنة بالمظاهرات المعتادة خلال عيد العمال والتي كانت عادة ما تجذب حوالي عشرة آلاف شخص.

وحظيت المظاهرة التضامنية على تأييد حوالي 600 نقابة عمالية.

وشدد العمال على أنهم شعروا لشهور بالأثر الهائل لعدد ساعات العمل المخفضة، والدخل الأقل والإجازات القسرية غير المدفوعة، ضمن أمور أخرى.

وقالت رئيسة اتحاد النقابات العمالية في تايبيه، تشينج يا-هوي: "قامت تايوان بعمل رائع في احتواء الجائحة. ولكن ما زلنا نخشى حدوث موجة بطالة"، مضيفة أن الجائحة غيرت النموذج الاستهلاكي وأسلوب حياة العاملين عالميا.

وسُمِحَ للعمال في تايوان بداية من أمس الخميس بتقديم طلبات للحصول على قروض إعانة من الحكومة في ظل تداعيات الجائحة. وقالت تشينج: "عرض القروض مازال غير كاف"، وطالبت بمزيد من إجراءات الدعم.

وسجلت تايوان حتى الآن 429 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما توفى 6 أشخاص، وتعافى324.