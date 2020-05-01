 الخارجية العراقية: العراقيون العائدون ليسوا مقيمين في الدول التي علقوا فيها - بوابة الشروق
الجمعة 1 مايو 2020 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الخارجية العراقية: العراقيون العائدون ليسوا مقيمين في الدول التي علقوا فيها

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 9:55 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 9:55 م

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراقيين العائدين من الخارج بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، علقوا في تلك البلدان ولكنهم غير مقيمين بها.

وقال الصحاف - في تصريحات لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - إن "العائدين ليسوا من المقيمين في تلك البلدان، بل من الزائرين إليها لأغراض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، وعودتهم إلى العراق الآن تتم عن طريق التنسيق مع سفاراتنا في تلك البلدان".

كما أفاد الصحاف بجهود استثنائية بذلتها السفارة العراقية في السويد لتسيير رحلة إلى مطار البصرة وعلى متنها 105 مسافرين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك