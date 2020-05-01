الخارجية العراقية: العراقيون العائدون ليسوا مقيمين في الدول التي علقوا فيها

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراقيين العائدين من الخارج بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، علقوا في تلك البلدان ولكنهم غير مقيمين بها.

وقال الصحاف - في تصريحات لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - إن "العائدين ليسوا من المقيمين في تلك البلدان، بل من الزائرين إليها لأغراض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، وعودتهم إلى العراق الآن تتم عن طريق التنسيق مع سفاراتنا في تلك البلدان".

كما أفاد الصحاف بجهود استثنائية بذلتها السفارة العراقية في السويد لتسيير رحلة إلى مطار البصرة وعلى متنها 105 مسافرين".