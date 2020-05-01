الشرطة تفض مظاهرة في هامبورج ومناوشات بينها وبين متظاهرين في برلين

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فرقت شرطة هامبورج شمالي ألمانيا مساء اليوم الجمعة مظاهرة غير مصرح بها في الحي التجاري بالمدينة.

واحتشد عدة مئات من المنتمين فيما يبدو للطيف اليساري في الحي الترفيهي سان باولي برغم القيود المفروضة على التجمعات بسبب جائحة فيروس كورونا، وراحوا يرددون مقاطع معادية للفاشية.

وطالبت الشرطة المحتشدين بمغادرة المكان وهددت باستخدام خراطيم المياه، واستجاب المجتمعون بسرعة وغادروا المكان.

كان متطرفون يساريون دعوا مساء أمس الجمعة إلى "مظاهرة ثورية في الأول من مايو" كما أطلقوا عليها، إلا أن السلطات رفضت تنظيم المظاهرة.

من جانب آخر انطلق المئات في شوارع حي كرويتسبيرج بالعاصمة الألمانية برلين دون إذن مسبق.

وبعد حلول الظلام نشبت مناوشات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، ورشق بعض المتظاهرين الشرطة بالزجاجات الفارغة وأشعلوا الألعاب النارية كما رددوا هتافات ضدها.

وألقت الشرطة القبض على البعض منهم الذين قاموا من جانبهم بمقاومة عملية القبض عليهم.

تحظر السلطات الألمانية التجمعات الكبيرة بسبب أزمة كورونا الحالية.

وتعد المشاركة في مظاهرات غير مصرح بها حاليا جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان يساريون ويساريون مستقلون دعوا على شبكة الإنترنت لتنظيم مسيرات اليوم.