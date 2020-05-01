محافظ سوهاج ينعي شهداء بئر العبد: الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة الشعب المصري

اتشحت محافظة سوهاج بالسواد، لاستقبال اثنين من ابنائها، هما المجند (محمد حسانين عبدالوهاب) من قرية إدفا، والمجند (أحمد على محمد أحمد) من مركز أخميم، ضمن شهداء هجوم بئر العبد الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود.

وقال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن الأعمال الإرهابية الخسيسة، لن تنال من وحدة وقوة الشعب المصري، ولن تزيدنا إلا تصميما على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره.

وأكد المحافظ وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، صفا واحدا، للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء، موجها خالص تعازيه لأسر الشهداء.

ومن جانبها نعت جامعة سوهاج، برئاسة أحمد عزيز رئيس الجامعة، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا مساء أمس، مشددا على أن تلك العمليات من الشرزمة الذين يسعون في الأرض فسادا تكشف يوما بعد يوم مخططات قوى الشر للنيل من أمن واستقرار الوطن.

ووجه عزيز الشكر والعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن الشعب المصري بجميع طوائفه، يدا واحدة مع القيادة المصرية ووراء جيشه وشرطته حتى يتم اقتلاع سموم تلك الجماعات الإرهابية، ووأدها إلى الأبد.

يذكر أن القوات المسلحة أعلنت انفجار عبوة ناسفة في أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود من بينهم اثنين من محافظة سوهاج.