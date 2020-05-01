الصحة: استراتيجية لتطوير 30 مستشفى حميات وصدر لتصبح أماكن عزل لمصابي كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تبحث استراتيجية جديدة لتطوير مستشفيات والصدر التي تقدم خدمة الفرز والتشخيص على مستوى الجمهورية؛ لتصبح مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد بشكل تدريجي، عبر تأهيل البنية التحتية لهذه المستشفيات.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة اختارت 30 مستشفى لتقديم الخدمات من العزل وعلاج الحالات ومتابعة الحالة بعد الشفاء والخروج، لافتًا إلى تقسيم الاستراتيجية على ثلاثة مراحل.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستتضمن تأهيل تسع مستشفيات صدر و10 مستشفيات حميات بناء على الموقع الجغرافي؛ لخدمة كل المواطنين في محافظاتهم وعدم اضطرارهم إلى الانتقال إلى محافظات أخرى.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى رفع البنية التحتية لهذه المستشفيات من الكهرباء والغاز والصرف الصحي، ومدهم بأجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى تبني مبادرة للتشجير والتوسع الزراعي حتى تصبح مستشفيات عزل مؤهلة.

وتابع: «كل مستشفيات الحميات والصدر ستصبح مؤهلة حتى يكون الدخول إلى مستشفى واحد يتم تقديم كل الخدمات داخله»، قائلًا إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية وتدريبهم على بروتوكولات العلاج ومكافحة العدوى داخل هذه المستشفيات، إضافة إلى توزيع أجهزة تابلت لتسجيل ملفات المرضى بشكل إلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و12 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 5537 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1780 حالة، من ضمنهم 1381 متعافيًا.