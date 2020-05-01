البرازيل تعزل اثنين من مسؤولي مكافحة تدمير غابات الأمازون

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أقالت الحكومة البرازيلية اثنين من كبار مسؤولي المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (إيباما) بعدما استهدفا قاطعي أشجار وباحثين عن الذهب يعملون بشكل غير قانوني، في غابات الأمازون.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام البرازيلية، جاء الفصل من العمل ردا على مداهمة واسعة النطاق نفذتها "إيباما" ضد مناجم الذهب غير القانونية في مناطق السكان الأصليين بحوض شينجو في ولاية بارا، جنوبي البلاد، قبل أسبوعين.

وكانت المداهمة التي أدت إلى إغلاق عدد من المناجم وتدمير آلات موضوع برنامج إخباري تلفزيوني، تلاه إقالة مدير "إيباما" أيضا، أوليفالدي أزيفيدو.

يشار إلى أن رئيس البلاد جاير بولسونارو اليميني يؤيد فتح مناطق السكان الأصليين أمام الأنشطة الاقتصادية مثل التعدين.

ومنذ تولى الرئاسة في يناير 2019، عمل الرئيس على إضعاف السلطات البيئة في البلاد مثل وكالة "فوناي" الوطنية لشؤون السكان الأصليين.

وأطلق بولسونارو في فبراير مشروع قانون يسمح بالتنقيب عن الذهب في مناطق السكان الأصليين.