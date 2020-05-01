الأمم المتحدة تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع انتشار كورونا في سجون أوكرانيا

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوجنر ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة في أوكرانيا لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في مؤسسات السجون.

وقالت بوجنر- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أوكرانيا برس" اليوم الجمعة- "إنني قلقة للغاية من أن هناك الآن حالات إصابة بكوفيد-19 في مؤسسات السجون في تشيرنيفتسي وكروبيفنيتسكيي".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التدابير المتخذة بالفعل في أماكن الاحتجاز، حيث يمكن أن ينتشر كوفيد-19 بسرعة في تلك المؤسسات التي يكون الناس فيها على اتصال وثيق مع بعضهم البعض.

وأضافت بوجنر "أدعو وزارة العدل ووزارة الصحة إلى تعزيز استجابة أوكرانيا لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في نظام السجون، وخاصة من خلال تحسين فحص الموظفين والمحتجزين الوافدين وتنفيذ التباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات واتخاذ تدابير أخرى لوقف انتشار الفيروس، كما أدعو المانحين إلى المساعدة على توفير معدات الحماية في مؤسسات السجون".

وذكرت المسؤولة الأممية أن التدابير اللازمة للحد من نزلاء السجون هي وسيلة فعالة أخرى للحد من الانتشار المحتمل للفيروس.

وقالت بوجنر "أشجع البرلمان الأوكراني على اعتماد قانون العفو، وأدعو إلى اتخاذ خطوات إضافية للحد من عدد نزلاء السجون بما في ذلك التطبيق الأوسع نطاقا للإجراءات غير الاحتجازية".