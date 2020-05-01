مقاطعة أمريكية تتحدى أوامر الإغلاق وتسمح بالأنشطة التجارية وعودة المدارس

سمحت مقاطعة "مودوك كاونتي" في المناطق الريفية الواقعة شمال شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بإعادة فتح الأنشطة التجارية غير الضرورية والمدارس والكنائس اليوم الجمعة، لتصبح أول مقاطعة تتحدى أوامر الولاية الخاصة بالبقاء في المنازل.

ووفقًا لخطة المقاطعة التي أعلنتها هذا الأسبوع، سمحت مقاطعة مودوك، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9000 نسمة، بإعادة فتح الأنشطة التجارية مع الحفاظ على المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي وبروتوكولات المحافظة على الصحة العامة.

وتقول خطة المقاطعة إنه لا يُسمح بالتجمعات الكبيرة دون الحفاظ على مسافات "التباعد الاجتماعي المناسبة".

ونشر وليام داودي مأمور مقاطعة مودوك أمس الخميس، رسمًا بيانيا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب عليه: "ريف كاليفورنيا فريد من نوعه... ريف كاليفورنيا متقدم على ذلك... ينبغي إعادة فتح ريف كاليفورنيا".

ووفقا لمأمور المقاطعة، فإنه لا توجد حالات مؤكدة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).