السجن 15 عامًا لصحفى بتهمة «تحقير» الحزب الشيوعى الصينى

أصدرت محكمة فى الصين، أمس الأول، حكما بالسجن 15 عاما على صحفى صينى أدين خصوصا «بتحقير» الحزب الشيوعى الحاكم والحكومة.

وقالت المحكمة الشعبية فى مقاطعة جويانج باقليم هونان (وسط الصين) فى بيان على موقعها الالكترونى إن الحكم صدر على المدون شين جيرين الذى كان يعمل فى صحيفة الشعب الرسمية فى الماضى.

وأوضحت المحكمة أن الصحفى أدين «بجريمة التسبب باضطرابات والابتزاز والتجارة غير المشروعة والفساد»، مشيرة إلى أن الحكم يتضمن غرامة قدرها سبعة ملايين يوان (حوالى مليون يورو)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المحكمة إن المدون نشر منذ 2015 على شبكات التواصل الاجتماعى «أنباء كاذبة» بهدف ابتزاز أموال من أشخاص يتهمهم فى مقالاته.

ودعت منظمة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان فى بيان، بكين إلى إطلاق سراح الصحفى فورا، مشيرة إلى أن جيرين أوقف مع العديد من أقربائه صيف 2018 بعدما نشر مقالات على مدونته تتهم مسئولين محليين بالفساد.

وأشارت إلى أن الصحفى عمل فى الماضى فى صحف «يومية الشباب» و«يومية بكين» و«يومية الشعب» الناطقة باسم الحزب الحاكم. وقد طرد من كل هذه الصحف بسبب انتقاداته للنظام.