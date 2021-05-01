أقر الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرسنال سابقا، ومدير تطوير كرة القدم بالفيفا حاليا، بأنه كان من عشاق ريال مدريد، مشيرا إلى أنه أوشك على الذهاب لتدريب الملكي مرتين.

وخلال مقابلة، بمناسبة إطلاق كتابه الجديد "فلسفة قائد"، قال فينجر "عندما كنت طفلا، كان ريال مدريد هو فريقي.. نشأت وأنا أشاهد دي ستيفانو وبوشكاش وكوبا وسانتاماريا وخينتو".

وواصل "كانوا يبهرونني.. كنت أحب ريال مدريد، ومع مرور السنوات وصلت للعب ضدهم".

وأردف "كدت أذهب إلى ريال مدريد مرتين.. لا يوجد الكثيرون ممن يمكنهم قول ذلك، لكني شاركت في مشروع لبناء الملعب الجديد، الذي سيحل محل هايبري، وكان لا بد من تمويله".

وأضاف "لقد تكفلنا نحن بدفع كل ذلك بأنفسنا، ولم نحصل على مساعدة من أحد.. دفعنا في الملعب ببيع أغلى اللاعبين لدينا، واستقدام آخرين سعرهم منخفض.. لذلك لم أذهب لريال مدريد، أردت إنهاء هذا المشروع".