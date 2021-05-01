بث مباشر| البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية

يترأس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد.

كما يُشارك في القداس، أعداد محدودة من الشعب، وسط غياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم لـ"الشروق".

واعتذرت الكاتدرائية عن أي استقبالات سواءً يوم العيد أو قبله، معربًا عن تقديره لمشاعر وتهنئة ومحبة الجميع.

وأكدت على الإجراءات الصحية وأبرزها: "قياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول مع عدم السماح بدخول أي شخص يثبت ارتفاع درجة حرارته، أو من يعاني من أي أعراض أخرى، وكذلك لن يسمح بدخول أي من أفراد أسرته، مع المحافظة على التباعد الجسدي بالمسافة الآمنة بين المصلين وبعضهم البعض، بما في ذلك طوابير الدخول للكنيسة والتناول والانصراف، ومتابعة ارتداء المصلين للكمامة والتزامهم بالتباعد الجسدي طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة مع عدم السماح بخلع الكمامة أو الإخلال بالتباعد لأي سبب، بجانب عدم السماح بلمس الأيقونات سواءًا الثابتة بالكنيسة أو المتحركة في الدورات الطقسية".

ووجه البابا تواضروس، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد التي يهنئ فيها أبناء المهجر بالعيد.

وكان قد بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

وتقدم "الشروق" بث حي للقداس عبر صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع "فيس بوك".