المغرب وأمريكا يبحثان الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة، خلال محادثات هاتفية، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأفادت وزارة الشؤن الخارجية المغربية - في بيان، اليوم - أن العلاقة التي تربط قائدي البلدين من شأنها إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة المرتكزة على القيم والمصالح المشتركة وعلى إرادة مشتركة؛ للعمل من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالتقدم الذي أحرزه المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس على صعيد الإصلاحات السياسية والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

كما أشاد بلينكين من جهة أخرى، بالدور القيادي للمغرب في مكافحة التغيرات المناخية والاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.