روبرت كوخ: كورونا أودت بحياة واحد من كل 1000 مواطن ألماني

أفادت البيانات الصادرة من معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات صباح اليوم السبت، بأن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 83 ألف و82 شخصا منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عام وحتى الآن.

وقياسا إلى عدد سكان ألمانيا البالغ نحو 2. 82 مليون نسمة، فإن معدل وفيات كورونا وصل في ضوء ذلك حسابيا إلى حالة وفاة بكورونا في كل 1000 مواطن ألماني.

وفي ذات السياق، كان البروفيسور، كليمنس فنتنر، كبير أطباء مستشفى ميونخ، حذر مؤخرا من التهوين من خطر عدوى كورونا، وذكر أن واحدا من كل 1000 نسمة في ألمانيا مات بسبب الإصابة بالعدوى.

ويشار إلى أنه لم يحصد أي مرض وبائي آخر مثل هذا العدد من الوفيات في ألمانيا في العقود الأخيرة كما حدث في حالة وباء كورونا، وكانت تقديرات أشارت إلى أن موجة الإنفلونزا القوية التي ضربت البلاد في 2017/2018 حصدت أرواح نحو 25 ألف و100 شخص، وأفاد تحليل لروبرت كوخ أن هذه الحصيلة كانت أعلى حصيلة لوفيات الإنفلونزا في ألمانيا خلال السنوات الـ30 الماضية.

يذكر أن وفيات الإنفلونزا لا يمكن تقديرها إلا من خلال الزيادة في معدلات الوفيات وذلك على العكس من وفيات كورونا، لأن الوفيات في حالة الإنفلونزا تحدث في غالب الحالات جراء الإصابة بالتهابات حادة في الرئة ولا يمكن بعد ذلك في غالب الأحوال إثبات وجود فيروسات الإنفلونزا في الجسم.