الرئيس اللبناني يؤكد العمل على تحقيق الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في البلاد فسادا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن عون قوله، في تغريدة لتحية عمال لبنان، إن "أولويته أن يكون إلى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".

وأضاف: "أقدم تحية تقدير إلى عمال لبنان في عيدهم! أنتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا".

وتابع: "أولويتي اليوم أن أكون إلى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".