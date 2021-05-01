طالبان: انتهاك موعد سحب القوات الأجنبية من أفغانستان يفتح المجال أمام الانتقام

قال مسلحو طالبان، اليوم السبت، إن القوات الدولية انتهكت اتفاقا بين طالبان والولايات المتحدة لانسحاب هذه القوات من أفغانستان، مما "فتح المجال" أمام الجماعة للانتقام.

وقالت طالبان في بيان عبر بالإنجليزية عبر موقع تويتر: "بانقضاء مهلة الأول من مايو المتفق عليها لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، فتح هذا الانتهاك من حيث المبدأ المجال لمجاهدي (إمارة أفغانستان الإسلامية – الاسم الذي تستخدمه طالبان لوصف البلاد) للقيام بكل تصرف مضاد يرونه ملائما ضد القوات المحتلة".

وأوضحت الجماعة المسلحة أن مقاتليها سوف ينتظرون الآن قرارا من قيادتهم "في ضوء سيادة البلاد وقيمها ومصالحها العليا".

وتعهدت الولايات المتحدة بسحب كامل القوات الدولية من أفغانستان بحلول الأول من مايو –وهم مالم يحدث- مقابل ضمانات من طالبان أن التراب الأفغاني لن يستخدم لشن هجمات ضد أمريكا أو حلفائها.

ولم تشن طالبان أي هجمات على القوات الدولية منذ توقيع اتفاق الدوحة، لكنها كثفت هجماتها على المدنيين الأفغان بشكل شبه يومي.

ومن المقرر أن يغادر البلاد نحو 10 آلاف جندى تابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من بعثة التدريب الخاصة بمهمة الدعم الحازم ، من بينهم 2500 جندى من الولايات المتحدة وحوالي 1100 من ألمانيا ، وهما أكبر وحدتين ، البلاد بحلول 11 سبتمبر .

وقال الناتو إن أمن القوات خلال الانسحاب سيكون على رأس الأولويات ولهذا السبب رفض إعطاء تفاصيل حول عملية الانسحاب.

ووفقا للبيانات الأخيرة، كان لقوات من 36 دولة وشركاء في حلف شمال الأطلسي قوات في أفغانستان.

وهناك مخاوف من أن تهاجم طالبان القوات خلال الانسحاب، وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن أي هجمات ستُقابل برد قوي.

وقال الجيش الألمانى في وقت سابق من هذا الشهر إنه يخطط لانسحاب سريع ربما مع بداية يوليو ، غير أنه لم يتم تأكيد موعد محدد.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أنه كان هناك تسليم رمزي للمفاتيح فى معسكر بامير فى قندوز هذا الأسبوع حيث تنازلت القوات الألمانية عن السيطرة على الجزء الذى استخدمته، للقوات الافغانية.

وكتبت الوزارة على تويتر أن ألمانيا ستغادر أفغانستان بفخر، بعد أن أنجزت مهمتها في تدريب القوات.