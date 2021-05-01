بولندا تسجل 6469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و798 ألفا و617 حالة.



وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - إنه تم تسجيل 423 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 67 ألفا و924 حالة.



وأضافت الوزارة أنه يوجد 22 ألفا و415 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و510 آلاف و858 شخصا، بعد تعافي 14 ألفا و48 شخصا خلال 24 ساعة الماضية.