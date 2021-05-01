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أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه، التي تستعد لملاقاة الإنتاج الحربي مساء غد السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري العام المصري.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي لعدم اكتمال شفائهم، إلى جانب محمد بيومي وحسين السيد ومحمد الضرف ومحمود البدري وعمر الوحش، بالإضافة للتونسي فخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف .

كما سيغيب ايهاب جلال عن مباراة الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت قائمة الدراويش التي ضمت ٢٢ لاعبا كالآتي:- حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد عمار، احمد كاستيلو، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل، نادر رمضان، مصطفى فارس، أحمد مدبولي ، اري بابل، أحمد مصطفى، محمد صادق.

خط الهجوم: شكري نجيب، بينسون شيلونجو، محمد الشامي.