كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 48.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

ويُقدر معدل التطعيم في بريطانيا بـ533 ألفا و808 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 19 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.43 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و775 حالة حتى الآن.

ومضى حوالي عام و13 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.