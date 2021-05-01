اللجنة الأولمبية لـ«الشروق»: الزمالك يحق له فتح باب الترشح للانتخابات أول يوليو

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية في تصريح خاص لـ"الشروق" أن اللجنة التي تدير نادي الزمالك حاليا برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، يحق لها الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وفتح باب الترشح أول يوليو المقبل، على أن تجرى الجمعية العمومية والانتخابات منتصف أغسطس أو أول سبتمبر، طبقا لبنود اللائحة الاسترشادية التي يحتكم لها النادي حاليا.

وأوضح المصدر: "رغم أن قرار وزير الرياضة هو وقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدته أيهما أقرب وعدم صدور قرار بحل المجلس، إلا أن ذلك لا يمنع فتح باب الترشح أول يوليو، ولا يستدعي الانتظار لإجراء الانتخابات ٢٥ نوفمبر، وهو الموعد الذي يكتمل معه السنوات الأربع للمجلس الذي انتخب عام ٢٠١٧، لأن الموقف الحالي أن من يدير النادي هو لجنة مؤقتة وليس مجلس إدارة منتخب، وهو الموقف الذي ينطبق على اي نادي يُدار بلجنة مؤقتة وليس الزمالك فقط".

وقال: "الوضع يختلف في حال وجود مجلس منتخب، ففي هذه الحالة يمكن للمحلس أن يدعو للانتخابات مبكرا قبل اكتمال السنوات الأربع، حيث ينص القانون على أن الدعوة للانتخابات في الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، بداية من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر، ولكن بشرط أن يكون قرار إقامة الجمعية العمومية العادية بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة، لأنهم أصحاب المصلحة المباشرة، وإذا رفض أحد أعضاء المجلس فيمكنه الطعن ويُبطل الانتخابات، لذلك فإن الموافقة بالإجماع شرط مهم، وإلا ينتظر المجلس اكتمال السنوات الأربع".