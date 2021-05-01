الكاظمي: ملتزمون بضمان حقوق العمال العراقيين وتطوير قانون التقاعد

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على التزام الحكومة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من أجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة.

وقال الكاظمي، خلال لقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي الجديد بمناسبة عيد العمال: "نعول على دور القطاع الخاص وازدهاره وحماية العاملين فيه".

وخاطب العاملون: "أشكر جهودكم الجبارة لاسيما وأنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير"، مضيفا أن حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وشعوب العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال.

وأوضح أن العراق ينطلق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن القوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة.

وشدد الكاظمي، على أن مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام وأولويات الحكومة، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل بناء العراق وإعماره.

وقال: "علينا تقديم كل الدعم للعامل العراقي وإيجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله، وتوفير حياة كريمة لأسرته"، مشددا على ضرورة العمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي.

وأضاف: "نعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي"