عيد العمال: اعتقال العشرات في تركيا بتهمة التجمع بدون تصريح

ألقت الشرطة في مدينة اسطنبول التركية القبض على أكثر من 200 متظاهر أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال اليوم السبت وكسرهم قانون الإغلاق الشامل الذي بدأ مساء الخميس، تحسبا لموجة ثالثة قد تتفاقم حدتها خلال الأعياد.

وقد سمح لمجموعات صغيرة من المشاركين في احتفالات عيد العمال، بوضع أكاليل الزهور، في ساحة "تقسيم"، تخليداً لذكرى متظاهرين يساريين، قتلوا في الساحة، أثناء مشاركتهم في احتفالات عيد العمال، في شهر مايو، عام 1977 وقتل فيها أكثر من 34 متظاهرا، عندما أطلق مسلحون، يشتبه في أنهم من اليمين المتطرف، النار على حشد قوامه حوالي نصف مليون شخص، مما أثار حالة من الذعر، تفاقمت عند تدخل الشرطة بحسب النشطاء.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق العام في تركيا، حتى 17 مايو/أيار، مع موعد انتهاء شهر رمضان، لتجنب التجمعات العائلية، التي يمكن أن ينجم عنها ازدياد معدلات العدوى.