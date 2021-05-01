السيطرة على حريق هائل في عمارة بالبوابة الثانية بحدائق الاهرام

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق هائل شب داخل، عمارة 146 ح بالبوابة الثانية بحدائق الاهرام في محافظة الجيزة.
وكان شب حريق هائل في عمارة 146 ح بالبوابة الثانية حدائق الاهرام بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا، يفيد بنشوب حريق هائل بعمارة 146 ح بالكامل بالبوابة الثانية حدائق الاهرام وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارات إسعاف وسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.