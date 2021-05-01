عمال تايوان يطالبون بتحسين الأجور وخطط المعاشات في عيد العمال



خرج حوالي ثلاثة آلاف عامل تايواني إلى الشوارع اليوم السبت، بمناسبة عيد العمال، مطالبين بتحسين أجورهم ووضع خطط أفضل للمعاشات.



ودعا المتظاهرون من مختلف الصناعات من مختلف أنحاء تايوان، والذين كانوا يرتدون كمامات ويهتفون بشعارات، الحكومة لإجراء إصلاحات.



ويشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، زادت الإدارة في عهد الرئيس تساي إينج وين الحد الأدنى للأجور الشهرية بواقع 84. 0%، لتصل إلى 24 ألف دولار تايواني(857 دولار)، متعهدة بزيادته إلى 30 ألف دولار تايواني في غضون ثلاث سنوات.



وقال هوانج يو-تي، الأمين العام لاتحاد "نقابات العمال في تاينان" ومقره جنوب تايوان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "كان بإمكان الحكومة أن تقوم بالمزيد لزيادة الأجور وإصلاح سياسات العمل"، مضيفا أن قضية النمو السلبي للأجور في الأعوام الـ15 الماضية مازالت بدون حل.



وحث هوانج الحكومة على تقاسم ثمار التنمية الاقتصادية مع العمال بسخاء، مستشهدا بمعدل الناتج المحلي الإجمالي لتايوان عام 2020، الذي بلغ 11. 3% وتوقع حكومي بنمو يصل إلى 64. 4%، في عام 2021.