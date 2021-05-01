عشرات الآلاف في فرنسا يشاركون في مظاهرات عيد العمال

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شارك أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا اليوم السبت.

وتظاهر حوالي 170 ألف شخص في أنحاء البلاد، وفقا للكونفيدرالية العامة الفرنسية للشغل "سي جي تي" وهى إحدى النقابات العمالية فى فرنسا ، وكان من بينهم حوالي 25 ألفا في باريس.

فيما ذكرت وزارة الداخلية أن 106 آلاف شخص شاركوا في مسيرات، منهم 17 ألفا في باريس.

كانت معظم المسيرات بمناسبة يوم العمال العالمي سلمية.

ووقعت حوادث متفرقة في باريس وليون حيث اشتبكت الشرطة مع أعضاء من جماعة "الكتلة السوداء" المتطرفة واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

ونقلت ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب " عن وزارة الداخلية أنه تم احتجاز حوالي 56 شخصا مؤقتا لدى الشرطة ، 46 منهم في باريس.