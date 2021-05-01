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مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي لشاحنة مفخخة في أفغانستان

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
أحمد بدراوي
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 11:11 م

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقاطعة (لوجار) بأفغانستان بتفجير شاحنة مفخخة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم طلاب في المرحلة الثانوية.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان أصدره اليوم السبت، إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء والآمنين في العالم ولطلاب العلم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة، التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي ودول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعباً ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي الأليم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

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