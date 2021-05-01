ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 527 ألفا و508

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 527 ألفا و 508 بعد تسجيل 930 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و302 بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 911 من بين المقيمين و 19 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 527 ألفا و 508 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و 302 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً أيضاً، وبدأ عدد الإصابات والوفيات بالانخفاض منذ منتصف أبريل.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 3ر6 بالمئة، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح 6ر3 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30/ 9 /2021.