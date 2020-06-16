لافوروف: نرحب بتسوية النزاع الحدودي بين طاجيكستان وقيرغيزستان

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باتفاق طاجيكستان وقيرغيزستان على تسوية الحدود بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيريه القيرغيزي رسلان كازاباييف والطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، "أن روسيا ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل الأطراف، بالتوافق مع تعليمات قادة قيرغيزستان وطاجيكستان، حول تسوية النزاع القائم من خلال وسائل سياسية ودبلوماسية فقط".

وأعربت الوزارة عن أمل موسكو في وفاء قيرغيزستان وطاجيكستان بالتزاماتهما بشكل صارم؛ من أجل تطبيع الوضع واستعادة أجواء الثقة وعلاقات الجيرة الجيدة بين البلدين.