صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين بمناسبة الأول من مايو في برلين

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اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وأفراد الشرطة خلال مظاهرة لجماعات يسارية ومتعاطفين مع اليسار في حي برلين-نويكولن بالعاصمة الألمانية مساء اليوم السبت.

ورشق المتظاهرين الشرطة بوابل من الزجاجات الفارغة والحجارة عند طريق الأشجار زوننأليه، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض أفراد الشرطة لهجوم أثناء إخراجهم مثيري الشغب من بين المتظاهرين، ما دفعهم إلى استخدام رذاذ الفلفل ضدهم.

وأضرمت النيران في مقالب القمامة والمنصات النقالة.

وقام المسعفون بعملهم خلال المظاهرة، وتم القبض على العديد من المتظاهرين.

وألقت الشرطة القبض على المشاركين في مظاهرة أخرى قرب نويكولن أركاديا كما صادرت مكبرا للصوت من المتظاهرين وأخلت أحد تقاطعات الشوارع بعد احتلالهم له.

وكان الاحتجاج الذي بدأ في ميدان هيرمان واتجه إلى ميدان أورانيا في حي كرويتسبيرج، تعطل مساره لكثافة المشاركين فيه في البداية ولم يتمكن من مواصلة السير.

وكانت الشرطة عزلت قسما من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في قاعة بلدية نويكولن ونتيجة لذلك انقسم الاحتجاج إلى قسمين.

ذكرت الشرطة أن حوالي خمسة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج، بينما قال المنظمون إن العدد تجاوز عشرين ألفا.