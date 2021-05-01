اتحاد الشغل في تونس يطالب الحكومة بتوخي الشفافية في مفاوضاتها مع صندوق النقد

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الأكبر في تونس، الحكومة، اليوم السبت، بتوخي "الشفافية والوضوح" بشأن المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد لتمويل إصلاحات اقتصادية.



وطالب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة له اليوم بمناسبة عيد العمال، الحكومة، بألا تتخذ أي قرار اثناء المفاوضات مع صندوق النقد "دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين والشعب".



ويأتي تحذير الطبوبي قبل زيارة وفد حكومي إلى واشنطن بعد غد الاثنين لإطلاق مشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل لإصلاحات تشمل أساسا المالية العمومية والمؤسسات الكبرى والدعم.



ويتمتع الاتحاد بنفوذ قوي وهو شريك رئيسي للحكومة في المشاورات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.



وفي خطوة استبقاية قبل الزيارة طالب أمين عام الاتحاد الحكومة بإنهاء معضلة التشغيل الهش وبدء المفاوضات المرتبطة بالزيادات في القطاعين الخاص والعام والوظيفة العمومية لتعديل القدرة الشرائية للمواطنين.



ويتوقع أن تمثل كتلة الأجور العالية أحد أبرز نقاط التفاوض بين الوفد الحكومة وصندوق النقد.



وأوضح الطبوبي أن "على الحكومة أن تلاحق المتهربين ضريبيا والمضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية بمقتضى اتفاق موقع منذ يوم 30 مارس".



وتعاني تونس من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم.



وقال الطبوبي إن الاتحاد "لن يكتفي بدور المتفرج وسيتحمل مسؤوليته التاريخية".