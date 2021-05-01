أعتذر مروان محسن مهاجم الأهلي، عن تصريحات والده تجاه زميله بالقلعة الحمراء محمد شريف، مؤكدا أنه لم يكن لديه أي فكرة عما قاله والده.

وكان والد مروان محسن قد قال إن محمد شريف لم يظهر أمام الجونة، مشيرا إلى أن موسيماني عليه أن يفكر في منح بقية اللاعبين فرصة في اللقاءات القادمة، موضحا إن ابنه عندما يشارك لا يجد الدعم من زملائه في وسط الملعب بالأهلي.

وكتب ‏مروان محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم".

وأضاف:"محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

وكان الأهلي، قد تعادل مساء أمس الجمعة، مع الجونة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري العام.