انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات قنا خلال شم النسيم

صرح أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة، في إطار الاستعداد لأعياد شم النسيم.

وأضاف الداودي أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات الصدر والحميات، وتشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية والأكسجين.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز فى المستلزمات الطبية والأدوية وأسطوانات الأكسجين، مؤكدا التزام مستشفيات العزل باستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا على مدار اليوم وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى تمام شفائهم، بالإضافة إلى أن مديرية الصحة بقنا كلفت عدد من الأطباء والممرضين بمتابعة بعض حالات العزل المنزلى والاطمئنان على مراحل تقدم شفائهم.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.