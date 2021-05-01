تركيا: زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والشركات

أعلنت شركة الغاز الوطنية التركية "بوتاس" بزيادة أسعار الغاز الطبيعي بدءً من اليوم السبت، الأول من مايو، بواقع 12% لمحطات الطاقة، و1% للمستهلكين للأغراض الصناعية والسكنية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تركيا خفضت أسعار الغاز لمحطات الكهرباء والشركات العام الماضي لدعم جهود التعافي الاقتصادي في خضم جائحة كوفيد-10.



وتعدل أنقرة الآن، الخفض بزيادة الأسعار بنسبة 1% شهريا لجميع الفئات الاستهلاكية، وذلك منذ بداية العام الجاري.



وأشار البنك المركزي التركي في أحدث تقرير له إلى تداعيات زيادة الأسعار على التضخم في مجال الطاقة، وقد زادت أسعار المنتجين (الجملة) على مدار الشهور الماضية.



وسوف يدفع مستخدمو توليد الطاقة 1631.7 ليرة (197 دولارا) مقابل كل ألف متر مكعب، بينما سيدفع المستهلكون في مجال الصناعة 1471.4 ليرة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت.