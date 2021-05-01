لافروف يبحث مع نظيريه القرغيزي والطاجيكي التوتر على حدود البلدين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، مع نظيريه القيرغيزي، رسلان كازاكباييف، والطاجيكي، سيراج الدين مهر الدين، الوضع المتأزم على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "بمبادرة من الجانب الروسي، أجرى سيرجي لافروف، في الأول من مايو 2021، محادثات هاتفية مع وزيري خارجية جمهورية قرغيزستان رسلان كازاكباييف وجمهورية طاجيكستان، سيراج الدين مهر الدين، تخللها النظر في الأوضاع نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود القيرغيزية الطاجيكية".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن روسيا ترحب بالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وفقا لتعليمات رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان لحل النزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا، وتم الإعراب عن الأمل في أن تفي قرغيزستان وطاجيكستان بالتزاماتهما بحزم من أجل تطبيع الوضع بالكامل واستعادة جو الثقة وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أن "روسيا مستعدة في الوقت نفسه لمواصلة تقديم كل مساعدة لازمة لهذه العملية وفقا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية والتحالف مع قرغيزستان وطاجيكستان".

وتصاعد الصراع بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث اشتبكت قوات من الجانبين يوم الأربعاء الماضي، ما خلّف 13 قتيلا من مواطني قيرغيزستان وإصابة 121 آخرين.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الطاجيكية عن إصابة أكثر من 31 شخصا خلال الاشتباكات على الحدود مع قرغيزستان.