 بن زايد يبجث مع وزير خارجية السعودية مستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط - بوابة الشروق
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بن زايد يبجث مع وزير خارجية السعودية مستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 10:11 م

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، خلال لقائه مساء اليوم السبت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

وفي هذا السياق، أكد ولي عهد أبوظبي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

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